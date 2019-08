Astro da série “Sintonia”, Jottapê analisa MC Doni e projeta carreira

Aos 19 anos, o cantor MC Jottapê já tem destaque na carreira musical e agora ele passa a ganhar ainda mais visibilidade nas telinhas. Mas se engana quem pensa que esse é o primeiro papel interpretado por ele. Antes de viver o personagem ‘Doni’, em “Sintonia”, novo sucesso de audiência da Netflix, o artista já havia atuado em algumas novelas, entra elas, Avenida Brasil (2012) com o personagem Jerônimo, e também em Chiquititas (2014), como João Costa (Janjão).

Mas “Sintonia” é, de longe, a série na qual ele ganha mais destaque. Doni, Rita (Bruna Mascarenhas) e o traficante Nando (Christian Malheiros) formam o trio de protagonistas, que moram na mesma favela em São Paulo. Crescendo pelas ruas da comunidade, descobrem diferentes experiências da infância que os levam a trilhar caminhos distintos. E, assim como na vida real, é na música que o personagem de Jottapê (MC Doni) investe seu trabalho.

Na série, Doni é um jovem garoto que sonha se tornar um MC de sucesso, mas esbarra no preconceito dos pais por cantar funk. Com composições de autoria própria, o personagem precisa enfrentar uma concorrente renomada que rouba uma de suas músicas e faz sucesso com ela. Iniciando suas apresentações com shows em pequenas festas, a carreira dele começa a decolar.

Em entrevista à ISTOÉ, o cantor falou sobre a preparação para viver MC Doni, o desempenho de seu personagem na trama, o contato com o ‘núcleo de crime’ da série, além de sua carreira musical. Confira:

Como foi viver o personagem Doni em Sintonia? Você fez algum laboratório para dar vida ao personagem?

Foi incrível viver o personagem “Doni” na série porque me identifiquei muito com o personagem, por ele ser de periferia e por ser Mc. Tivemos uma preparação de elenco antes de começar as gravações.

Mesmo você tendo atuado em outras novelas, você acredita que o papel de Doni pode alavancar ainda mais a sua carreira?

Sim, tanto na música como na parte de atuação também.

A série está tendo enorme repercussão em todo o País. Você esperava por isso em tão pouco tempo?

Eu esperava uma boa repercussão, pois me baseei no trabalho incrível que todos os envolvidos fizeram para que esse projeto ficasse incrível. Mas a repercussão foi sim mais do que eu esperava.

Como foi conciliar a agenda de ator e cumprir a agenda de shows ao mesmo tempo?

Trancamos a agenda de shows no período de gravação. Mas não quer dizer que foi mais fácil. Me dediquei ao máximo para dar o melhor do meu trabalho.

As músicas que você canta na série são de sua autoria?

São de minha autoria junto com o E.Z

Você pretende gravá-las oficialmente agora com o sucesso?

Gravamos um clipe no canal da Kondzilla da música “Te amo Sem Compromisso”. Já alcançou 6 milhões de views em 3 dias.

Provavelmente vamos lançar as outras também.

O Jottapê na vida real já passou por alguma situação parecida com a vivida por Doni com MC Dondoka em relação às suas músicas?

Sim, infelizmente já aconteceu comigo, e com vários outros Mc’s

‘Sintonia’ utiliza condenados pela Justiça no seu núcleo de ‘crime’. Como você enxerga a volta deles para a sociedade e como foi o seu contato com eles durante as gravações?

Acho o trabalho deles incrível. O contato com eles foi o contato que eu teria com qualquer pessoa. Inclusive eles eram quem eu tinha mais proximidade durante as gravações.

O que esperar do Doni nas próximas temporadas de Sintonia?

Eu espero que o Doni esteja um pouco mais “cabeça” e pense mais antes de tomar alguma atitude. Mais maduro.

Nas redes sociais muitas pessoas querem que Doni e Rita formem um casal na próxima temporada. O que você pensa sobre isso?

Bom, não sei o que os roteiristas prepararam para a segunda temporada, mas eu acredito que o Doni tem a Rita como uma irmã, e vice-versa.