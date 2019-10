Astro da MLS, Wayne Rooney grava recado de apoio para clube brasileiro

Estados Unidos – Após quase deixar a disputa da Série B do Brasileirão, e passando por uma das maiores crises de sua história, o Figueirense recebeu o apoio de uma figura de peso. Revelado pelo clube catarinense, o meia Marquinhos Pedroso gravou um vídeo ao lado do inglês Wayne Rooney, ex-jogador da seleção da Inglaterra e astro da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. Os dois são companheiros de equipe no D.C. United

No vídeo divulgado nas redes sociais do Figueirense, o craque inglês se arrisca no português e diz “Vamos Figueira”. Confira: