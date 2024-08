Astrid Fontenelle diz não ter visto ‘Saia Justa’ desde sua saída do programa: ‘Chateada, triste, p***’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 19:16 Para compartilhar:

A apresentadora Astrid Fontenelle disse não ter visto o “Saia Justa” (GNT) desde o ano passado, quando deixou a atração que ela comandava há 11 anos. O programa agora é apresentado por Tati Machado, Eliana, Bela Gil e Rita Batista.

“Na hora que eu recebi a notícia, fiquei chateada, falei isso, eu fui demitida. Como todo mundo, fiquei chateada, triste, p***. Me recolhi, mas eu também ganhei um presente, que foi a oportunidade de criar um programa autoral”, disse ela em bate-papo com o Estadão, na última terça-feira, 20, durante lançamento do livro “O Lado B de Boni”.

Apesar da mágoa, Astrid revelou que aprecia todas as novas apresentadoras do programa e que, muito antes de deixar o comando, deu conselhos sobre a carreira de cada uma.

“Eu torço pelo sucesso delas”, garantiu a comunicadora, que estreia um novo programa no final de setembro, “Admiráveis Conselheiras”, na mesma emissora.

A nova atração consiste em entrevistas com mulheres com mais de 60 anos e alguns nomes já confirmados são Marília Gabriela, Leila Pereira e Roberta Miranda.

“Vi pouca televisão este ano porque eu queria criar com a cabeça limpa, sem referência de nada do que estava ocorrendo na televisão. A única referência era eu mesma. Foi isso que eu fiz nos últimos meses. Estou tão focada no Admiráveis Conselheiras, e tão feliz com o resultado que eu obtive, que só penso nisso. E desejo muito sucesso para elas. Que honrem o sofá Rita Lee”.

Jpa em entrevista para o site da revista Quem, Astrid revelou que não viu o “Saia Justa” desde a sua saída.

“Não vi o programa por motivos de falta de maturidade. Falei: ‘Ah…Vou ficar com ciúme…Não quero…Deixa para lá, estou livre agora às quartas-feiras, deixa eu curtir minhas quartas-feiras”, contou.

