Astrid Fontenelle chora em despedida do ‘Saia Justa’

Depois de 11 anos como âncora no Saia Justa, do GNT, Astrid Fontenelle deixa o sofá do programa. A apresentadora anunciou a saída ao vivo e chorou relembrando a passagem pela atração. “Chegou a minha hora de dizer tchau, até breve, adeus ao Saia Justa. Não é fácil fazer essa despedida. Estou tentando elaborar ela, me acalmar sobre ela há uns 15 dias, mais ou menos”, afirmou.

Em comunicado, o GNT informou que Astrid vai se dedicar a novos projetos. Ainda este ano, lidera a nova temporada do Chegadas e Partidas, no GNT – que estreia nesta quinta, 30, – e no Fantástico, da Globo. Ela também prepara um projeto autoral no GNT já confirmado para o ano que vem.

Emocionada durante todo o discurso de despedida, ela agradeceu à equipe e ao público. “Se não fosse o teleprompter rodar na hora certa, não existiria a Astrid. Se não fosse a câmera estar no foco, não existiria a Astrid. Se não fosse todo mundo que tá no switcher, os diretores que passaram por aqui, pelo meu ponto eletrônico, não existiria a Astrid. Porque com ponto eletrônico, eu viro duas”, afirmou

Larissa Luz também deixa o programa

Outra apresentadora do programa, Larissa Luz também anunciou que não estará no sofá no ano que vem. Ela deverá se dedicar à carreira musical. Gravará um novo álbum e prepara a turnê de lançamento.

“Seguirei para ser mais cantora, mais atriz e apresentadora em outras pistas. Me senti honrada e amada. E tudo que posso dizer a vocês que estiveram comigo é muito obrigada”, afirmou a Larissa na despedida.

No mesmo comunicado, o GNT salientou que Larissa integra do elenco da série documental Resistência Negra, do Globoplay, ao lado de Djonga. E estará nos cinemas em 2024, no filme Evidências do Amor com Fabio Porchat e Sandy. “Larissa Luz levou para o Saia Justa um olhar único, contribuindo plenamente para a variedade de pensamentos”, diz o texto.

Apesar das despedidas, as duas seguem no ar até o fim deste ano. O último programa ao vivo de 2023 será exibido em 13 de dezembro. Haverá reprises de episódios nos últimos programas do ano, com a formação atual. E Gabriela Prioli e Bela Gil continuam na atração em 2024.

