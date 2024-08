Astrid Fontenelle celebra a estreia de seu novo programa no GNT

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 24/08/2024 - 8:46 Para compartilhar:

No fim do ano passado, Astrid Fontenelle deixou o comando do programa “Saia Justa”, do GNT, após 11 anos. Apesar do choque inicial por ter sido dispensada para a renovação do elenco, ela agora comemora a estreia de seu novo programa na emissora, Admiráveis Conselheiras.

Na nova atração, programada para estrear no fim de setembro, Astrid vai entrevistar mulheres acima dos 60 anos. Algumas das convidadas confirmadas são Marília Gabriela, Leila Pereira e Roberta Miranda.

“Vi pouca televisão este ano porque eu queria criar com a cabeça limpa, sem referência de nada do que estava ocorrendo na TV. A única referência era eu mesma”, disse Astrid ao Estadão durante o lançamento do livro O Lado B de Boni, em São Paulo.

“Foi isso que eu fiz nos últimos meses. Estou tão focada no Admiráveis Conselheiras, e tão feliz com o resultado que eu obtive, que só penso nisso”, afirmou.

Astrid lembrou ainda como reagiu à demissão do Saia Justa. A atração agora é apresentada por Eliana, Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

“Na hora que eu recebi a notícia (da demissão), fiquei chateada, falei isso, eu fui demitida. Como todo mundo, fiquei chateada, triste, p***. Me recolhi, mas eu também ganhei um presente, que foi a oportunidade de criar um programa autoral”, disse.

Astrid também revelou gostar de todas as novas apresentadoras do Saia Justa e que, muito antes de deixar o programa, deu conselhos sobre a carreira de cada uma. “Eu torço pelo sucesso delas”, afirmou. “Que honrem o sofá Rita Lee.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

