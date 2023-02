Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 7:31 Compartilhe

A AstraZeneca registrou lucro líquido de US$ 901 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo prejuízo de US$ 347 milhões de igual período de 2021, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, dia 9. Por outro lado, a receita do grupo farmacêutico anglo-sueco recuou para US$ 11,21 bilhões entre outubro e dezembro, ante US$ 12,01 bilhões no mesmo período do ano anterior, à medida que as vendas de vacinas contra a covid-19 diminuíram. Fonte: Dow Jones Newswires.





