AstraZeneca torna-se primeira empresa a valer mais de 200 bi de libras em Londres

A gigante farmacêutica AstraZeneca atingiu um valor de mercado de mais de 200 bilhões de libras esterlinas (cerca de R$ 1,4 trilhão), em meio à aposta da empresa em medicamentos de ponta para tratamento de câncer e outras doenças.

As ações da companhia subiram 1,10%, em Londres nesta terça-feira, 13, atingindo um valor de mercado de 201,89 bilhões de libras esterlinas, segundo o site Companies Market Cap. De acordo com o Financial Times, é a primeira empresa britânica com ações listadas em bolsa a superar 200 bilhões de libras. No ano, as ações da AstraZeneca acumulam alta de 24%.

Em julho, a AstraZeneca elevou sua projeção para o ano após a receita e os lucros por ação no segundo semestre superarem a previsão dos analistas diante do forte crescimento das vendas de medicamentos como o Enhertu para tratamento oncológico e o Farxiga, usado por pacientes com diabetes tipo 2.