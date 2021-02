AstraZeneca quintuplica lucro antes de impostos no 4º trimestre

A gigante farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca divulgou nesta quinta-feira (11) que seu lucro antes de impostos quase quintuplicou no quarto trimestre de 2020, a US$ 1,17 bilhão, ante US$ 240 milhões em igual período do ano anterior. No resultado com ajustes, o lucro por ação da AstraZeneca subiu de US$ 0,89 para US$ 1,07 na mesma comparação, ficando um pouco abaixo da expectativa de 15 analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,10. Já as vendas avançaram 11% no trimestre, a US$ 7,41 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 7,12 bilhões. A AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, é uma das principais fornecedoras mundiais da vacina contra a covid-19. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também