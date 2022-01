AstraZeneca na China é intimada por suspeita de fraude

PEQUIM (Reuters) – As autoridades chinesas intimaram funcionários da AstraZeneca na China com relação a uma investigação de suposta fraude de seguro médico por empregados da empresa, informou a Administração Nacional de Segurança de Saúde (NHSA, na sigla em inglês) neste sábado.

A reguladora do fundo de seguro médico estatal disse que as autoridades ordenaram a prisão de todos os suspeitos, mas não deu detalhes das suspeitas violações ou do tamanho dos fundos envolvidos.

Em um comunicado na sexta-feira, a empresa informou que alguns funcionários na cidade do sul de Shenzhen haviam alterado ou participado da alteração nos relatórios de testes dos pacientes e eram suspeitos de fraudar o seguro médico.

Em dezembro, a NHSA e o Ministério de Segurança Pública realizaram uma reunião com funcionários da empresa para informá-los sobre a investigação, acrescentou.

“A AstraZeneca na China leva a sério essa má conduta de funcionários e acolhe as recomendações da NHSA e do ministério”, disse.

Um porta-voz da AstraZeneca disse que todos os empregados envolvidos no caso de Shenzhen eram cidadãos chineses.

De acordo com o comunicado, a empresa tomou medidas disciplinares contra esses funcionários e denunciou suas violações às autoridades.

Autoridades lançarão campanhas em todo o país para acabar com a fraude que envolve a alteração dos resultados dos testes genéticos, acrescentou a NHSA, pedindo que os responsáveis por tais violações se entreguem.

(Reportagem de Roxanne Liu e Brenda Goh)

