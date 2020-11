AstraZeneca mais que dobra lucro no 3º trimestre

A gigante farmacêutica britânica AstraZeneca divulgou nesta quinta-feira (5) que seu lucro líquido mais que dobrou no terceiro trimestre de 2020, a US$ 648 milhões, ante US$ 299 milhões em igual período do ano passado. No resultado com ajustes, porém, o lucro por ação da AstraZeneca caiu para US$ 0,94 entre julho e setembro, vindo abaixo da expectativa de oito analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,01.

Já as vendas da farmacêutica subiram 2,7% no último trimestre, a US$ 6,58 bilhões, mas também ficaram aquém do consenso da FactSet, de US$ 6,61 bilhões. A AstraZeneca está na fase final de testes de uma possível vacina contra covid-19 que está desenvolvendo em parceria com a Universidade de Oxford. A empresa disse esperar ter os resultados dos testes ainda neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

