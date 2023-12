AstraZeneca indica que deve comprar biofarmacêutica Icosavax por US$ 1,1 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 17:27 Para compartilhar:

A AstraZeneca disse que compraria a empresa biofarmacêutica de estágio clínico Icosavax, sediada nos Estados Unidos, por até US$ 1,1 bilhão, em um acordo que expande seu portfólio de vacinas e terapias imunológicas em estágio final.

A gigante farmacêutica está oferecendo US$ 15 por cada ação da Icosavax detida, um prêmio de 43% em relação ao preço de fechamento de mercado de US$ 10,49 na segunda-feira. Um adicional de US$ 5 por ação em dinheiro poderia ser pago dependendo do cumprimento de determinados marcos regulatórios e de vendas.

“Com a adição do ativo principal pronto para a Fase 3 da Icosavax ao nosso portfólio de estágio final, teremos uma vacina experimental avançada e diferenciada e uma plataforma para maior desenvolvimento de vacinas combinadas contra vírus respiratórios”, disse a vice-presidente executivo da AstraZeneca, Iskra Reic. A empresa indicou que espera que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

