AstraZeneca fixa meta de receita a US$ 80 bilhões até 2030 e ADR sobe 2% em NY

21/05/2024 - 17:21

A AstraZeneca estabeleceu uma meta de aumentar as receitas para US$ 80 bilhões até 2030, enquanto pretende reforçar o seu investimento em tecnologias e plataformas. Em comunicado antes do dia do investidor, nesta terça-feira, a gigante farmacêutica anglo-sueca disse que irá desenvolver 20 novos medicamentos ao longo dos próximos seis anos e espera um crescimento significativo em todas as suas áreas terapêuticas.

Para cumprir sua meta de receita, a empresa visa uma margem operacional central na casa dos 30% até 2026.

A AstraZeneca espera crescimento sustentado após 2030.

A empresa gerou receitas de US$ 45,81 bilhões no ano passado e lucro básico por ação – sua métrica preferida – de US$ 7,26.

No mês passado, a empresa reportou um melhor desempenho nas suas principais métricas e reiterou seu guidance para o ano inteiro.

Após a notícia, por volta das 16h50 (de Brasília), as American Depositary Receipts (ADR) da AstraZeneca subia 2,66% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.