AstraZeneca firma acordo que prevê compra da Gracell Biotechnologies por US$ 1,2 bilhão

26/12/2023 - 11:46

A AstraZeneca concordou em comprar a Gracell Biotechnologies por um valor de transação de US$ 1,2 bilhão, como parte dos esforços para expandir os negócios de terapias celulares.

A parcela inicial em dinheiro do acordo é de US$ 1 bilhão, um prêmio de 62,0% em relação ao último preço de fechamento da Gracell em relação a suas American Depositary Receipts (ADRs) de US$ 6,19, disse a AstraZeneca em comunicado nesta terça-feira.

O valor total do acordo chegaria a US$ 1,2 bilhão quando combinado com potenciais pagamentos de valor contingente.

A aquisição ajudará a aumentar o portfólio de terapias celulares da AstraZeneca para potencial tratamento de câncer e doenças autoimunes.

A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre do próximo ano, disse a AstraZeneca.

Após o acordo, a Gracell operará como uma subsidiária integral da AstraZeneca, com operações na China e nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

