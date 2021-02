AstraZeneca faz queixa na Itália sobre venda para setor privado

ROMA, 13 FEV (ANSA) – A farmacêutica AstraZeneca apresentou neste sábado (13) uma queixa ao departamento que cuida de questões sanitárias da Arma dos Carabineiros da Itália sobre as tentativas de vendas de vacinas anti-Covid a entes privados e fora dos canais formais.

A denúncia afirma que “no caso da AstraZeneca ser novamente associada a atividades ilícitas na questão do fornecimento da vacina, nos reservaremos o direito de agir legalmente nas sedes oportunas”. “Não há atualmente nenhum fornecimento, venda ou distribuição de vacinas para o setor privado”, diz ainda a nota da empresa.

A apresentação da queixa surge em um momento em que as regiões italianas informaram que querem negociar a compra de imunizantes anti-Covid de maneira própria e, com isso, algumas empresas informaram que estavam fazendo a negociação também.

“[A AstraZeneca] está empenhada em apoiar um acesso à vacina de maneira ampla, igualitária e sem lucro durante a duração de toda a pandemia e temos fé em nosso compromisso global na relação com os governos e as organizações sanitárias internacionais”, ressalta ainda.

Sobre as notícias de fornecimento, a farmacêutica afirma que não há “canais paralelos” de negociação e que não tem nenhum contrato nesse sentido. “Se alguém oferecer a vacina através do setor privado, provavelmente, tratam-se de vacinas contrabandeadas e, como tais, serão denunciadas às autoridades competentes”, finaliza.

A farmacêutica produz, com a parceria do laboratório alemão BioNTech, a AZD 1222, um imunizante que já foi aprovado para uso emergencial em diversos locais do mundo, como na própria União Europeia, Brasil, Reino Unido, Índia, entre outros. (ANSA).

