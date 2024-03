AstraZeneca compra Fusion por até US$ 2,4 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 9:08 Para compartilhar:

A AstraZeneca fechou acordo para a compra da empresa de biotecnologia canadense Fusion Pharmaceuticals, por até US$ 2,4 bilhões, como parte de uma estratégia para acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer.

Por volta das 8h35 (de Brasília), a ação do grupo farmacêutico anglo-sueco caía 1,2% na Bolsa de Londres. Já a ação da Fusion, que é listada no Nasdaq, disparava mais de 100% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 8h50.

Em comunicado, a AstraZeneca disse nesta terça-feira que irá inicialmente pagar US$ 21 por ação da Fusion, com a possibilidade de desembolsar mais US$ 3 por ação, a depender do cumprimento de um março regulatório específico.

O valor inicial representa um ágio de 97% sobre o preço de fechamento da ação da Fusion ontem, a US$ 10,64.

No fim de dezembro, a Fusion dispunha de caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo no total de US$ 234 milhões. A expectativa é que a compra seja concluída no segundo trimestre deste ano, uma vez que as condições usuais sejam atendidas.

