Aston Villa volta a vencer Brugge (3-0) e avança às quartas da Champions

Com total tranquilidade, o Aston Villa confirmou a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Brugge em casa por 3 a 0 nesta quarta-feira (12).

Depois de vencer na Bélgica o jogo de ida das oitavas por 3 a 1, o time inglês dissipou qualquer dúvida no Villa Park com os gols de Marco Asensio (50′ e 61′) e Ian Maatsen (57′).

Asensio começou no banco e entrou no intervalo para mudar a história da partida: fez o primeiro batendo bonito do bico da pequena área e fechou o placar aproveitando um passe de Marcus Rashford.

O segundo do Villa foi de Maatsen, que só teve o trabalho de empurrar para as redes depois de receber de Morgan Rogers.

Asensio, emprestado ao time inglês em janeiro pelo Paris Saint-Germain, está tendo uma ótima adaptação e soma sete gols desde sua chegada a Birmingham. Ele também balançou a rede no jogo de ida.

Nas quartas de final, o adversário do Aston Villa será justamente o PSG, que na terça-feira eliminou o Liverpool nos pênaltis em Anfield.

Outro que vai reencontrar o time parisiense é o técnico Unai Emery, que passou pelo Parque dos Príncipes entre 2016 e 2018.

