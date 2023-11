Aston Villa vira sobre Tottenham e entra no ‘Top 4’ do Inglês; United bate Everton

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 15:58 Para compartilhar:

O Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 1 neste domingo (26), em Londres, e subiu para a quarta posição do Campeonato Inglês, que era ocupada justamente pelos ‘Spurs’ antes do início da 13ª temporada.

Depois de sair atrás no placar, com Giovani Lo Celso (22′) marcando para o time londrino, o Villa empatou nos acréscimos do primeiro tempo com Pau Torres (45’+7) e chegou ao gol da vitória depois do intervalo com Ollie Watkins (61′), que balançou as redes pela sétima vez na temporada.

Com este resultado, o Aston Villa chega aos 28 pontos, empatado com o Liverpool, terceiro colocado, e dois atrás do líder Arsenal. O vice-líder é o Manchester City, com 29 pontos.

Por sua vez, o Tottenham fica na quinta posição, com 26 pontos, e na próxima rodada terá que visitar o City, na semana que vem.

Em novembro, os ‘Spurs’ perderam sua invencibilidade no campeonato e emendaram três derrotas consecutivas, todas de virada.

Também neste sábado, o Manchester United venceu o Everton fora de casa por 3 a 0, em jogo marcado pelos protestos dos torcedores ‘Toffees’ e um golaço de Alejandro Garnacho.

Garnacho abriu o placar logo aos 3 minutos, acertando uma bela bicicleta após cruzamento de Diogo Dalot, sem chances para o goleiro Jordan Pickford.

No segundo tempo, Marcus Rashford ampliou para o United cobrando pênalti cometido por Ashley Young (56′) e Antony Martial fez o terceiro tocando de cavadinha sobre Pickford (75′).

Com o resultado, ‘Red Devils’ somam assim sua terceira vitória consecutiva e chegam a 24 pontos, quatro atrás do Aston Villa, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Durante a partida, a torcida do Everton presente nas arquibancadas de Goodison Park exibiu cartazes com a frase “Premier League corrupta” e vaiou o hino da competição para protestar contra a perda de dez pontos da equipe por suposta violação dos regulamentos financeiros, a punição esportiva mais forte da história do campeonato.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Manchester City – Liverpool 1 – 1

Burnley – West Ham 1 – 2

Luton Town – Crystal Palace 2 – 1

Newcastle – Chelsea 4 – 1

Nottingham – Brighton 2 – 3





Sheffield United – AFC Bournemouth 1 – 3

Brentford – Arsenal 0 – 1

– Domingo:

Tottenham – Aston Villa 1 – 2

Everton – Manchester United 0 – 3

– Segunda-feira:

(17h00) Fulham – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 30 13 9 3 1 27 10 17

2. Manchester City 29 13 9 2 2 33 13 20

3. Liverpool 28 13 8 4 1 28 11 17

4. Aston Villa 28 13 9 1 3 31 18 13





5. Tottenham 26 13 8 2 3 25 17 8

6. Manchester United 24 13 8 0 5 16 16 0

7. Newcastle 23 13 7 2 4 31 14 17

8. Brighton 22 13 6 4 3 28 23 5

9. West Ham 20 13 6 2 5 23 23 0

10. Chelsea 16 13 4 4 5 22 20 2

11. Brentford 16 13 4 4 5 19 18 1

12. Wolverhampton 15 12 4 3 5 16 20 -4

13. Crystal Palace 15 13 4 3 6 13 18 -5

14. Nottingham 13 13 3 4 6 16 21 -5

15. Fulham 12 12 3 3 6 10 20 -10

16. AFC Bournemouth 12 13 3 3 7 14 28 -14

17. Luton Town 9 13 2 3 8 12 23 -11

18. Sheffield United 5 13 1 2 10 11 34 -23

19. Everton 4 13 4 2 7 14 20 -6

20. Burnley 4 13 1 1 11 10 32 -22

