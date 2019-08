Aston Villa vence uma partida da Premier League após três anos

O Aston Villa, que volta nesta temporada à primeira divisão do futebol inglês depois de três temporadas na segunda, conseguiu sua primeira vitória na Premier League desde 2016 ao vencer o Everton em casa por 2 a 0, nesta sexta-feira na partida que abriu a terceira rodada.

O atacante brasileiro Wesley Moraes (aos 21 minutos) e o holandês Anwar El Ghazi (90+5), com chutes cruzados na área, conseguiram marcar os gols que deram o triunfo para a equipe de Birmingham.

O Aston Villa não ganhava uma partida da Premier League desde fevereiro de 2016, quando venceu o Norwich.

Além disso este triunfo leva a equipe aos 3 pontos na classificação, depois de ter perdido nas duas primeiras rodadas.

O Everton, com uma vitória, um empate e agora uma derrota, ficou com quatro pontos.

No sábado serão disputados outros seis jogos do Campeonato Inglês, entre eles o duelo de maior destaque do fim de semana na Premier League, entre Liverpool e Arsenal, os dois únicos times que conseguiram vencer suas duas primeiras partidas.

No domingo se encerra a terceira rodada inglesa com três jogos, entre eles a visita do Manchester City a Bournemouth e o duelo entre Tottenham e Newcastle.

— Jogos da 3ª jornada da Premier League:

– Sexta-feira:

Aston Villa – Everton 2 – 0

– Sábado:

(08h30) Norwich City – Chelsea

(11h00) Watford – West Ham

Brighton – Southampton

Sheffield United – Leicester

Manchester United – Crystal Palace

(13h30) Liverpool – Arsenal

– Domingo:

(10h00) AFC Bournemouth – Manchester City

(12h30) Wolverhampton – Burnley

Tottenham – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 6 2 2 0 0 6 2 4

2. Arsenal 6 2 2 0 0 3 1 2

3. Manchester City 4 2 1 1 0 7 2 5

4. Manchester United 4 2 1 1 0 5 1 4

5. Brighton 4 2 1 1 0 4 1 3

6. Tottenham 4 2 1 1 0 5 3 2

7. AFC Bournemouth 4 2 1 1 0 3 2 1

8. Sheffield United 4 2 1 1 0 2 1 1

9. Everton 4 3 1 1 1 1 2 -1

10. Burnley 3 2 1 0 1 4 2 2

11. Aston Villa 3 3 1 0 2 4 5 -1

. Norwich City 3 2 1 0 1 4 5 -1

13. Leicester 2 2 0 2 0 1 1 0

. Wolverhampton 2 2 0 2 0 1 1 0

15. Crystal Palace 1 2 0 1 1 0 1 -1

16. Chelsea 1 2 0 1 1 1 5 -4

17. West Ham 1 2 0 1 1 1 6 -5

18. Newcastle 0 2 0 0 2 1 4 -3

19. Southampton 0 2 0 0 2 1 5 -4

20. Watford 0 2 0 0 2 0 4 -4

