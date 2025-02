Aston Villa vence Cardiff (2-0) com 2 gols de Asensio e vai às quartas de final da FA Cup

O Aston Villa venceu o Cardiff, da 2ª divisão, por 2 a 0, com dois gols do espanhol Marco Asensio nesta sexta-feira (28), no jogo que abriu as oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O jogador emprestado no início do mês pelo Paris Saint-Germain continua sua boa adaptação ao futebol inglês e já marcou quatro gols em seis jogos.

Seus outros dois gols como jogador do Villa vieram na forma de outra ‘dobradinha’, na vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, na Premier League, no fim de semana passado.

Desta vez ele marcou no segundo tempo (68′ e 80′) num jogo truncado que custou ao Aston Villa mais do que o esperado.

É a primeira vez desde 2015, quando foi vice-campeão, que o Aston Villa chega às quartas de final da FA Cup, o torneio mais antigo do futebol.

Este resultado também dá mais ânimo à equipe após a derrota por 4 a 1 para o Crystal Palace, na terça-feira, em duelo da Premier League.

“Precisávamos do Asensio. Estávamos criando chances, mas não aproveitávamos. O segundo tempo foi difícil. Conseguimos marcar e a partir daí foi mais fácil”, analisou o técnico Unai Emery.

“Jogar contra uma equipe da Championship (2ª divisão) não é fácil”, observou.

O Aston Villa conquistou a Copa da Inglaterra pela última vez no distante ano de 1957.

As demais partidas das oitavas de final serão disputadas entre sábado e segunda-feira.

O Manchester City, eliminado da Liga dos Campeões e longe da luta pelo título da Premier League, se agarra a esta competição e recebe neste sábado o Plymouth Argyle, da segunda divisão e algoz do Liverpool na fase anterior.

O Manchester United, atual campeão, terá um duelo difícil contra um time da elite do futebol inglês, o Fulham, assim como o Nottingham Forest, terceiro colocado da Premier League, que enfrentará o Ipswich.

— Jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

(+) Aston Villa (1ª) – Cardiff City (2ª) 2 – 0

– Sábado:

(9h15) Crystal Palace (1ª) – Millwall (2ª)

Preston NE (2ª) – Burnley (2ª)

(12h00) Bournemouth (1ª) – Wolverhampton (1ª)

(14h45) Manchester City (1ª) – Plymouth Argyle (2ª)

– Domingo:

(10h45) Newcastle (1ª) – Brighton (1ª)

(13h30) Manchester United (1ª) – Fulham (1ª)

– Segunda-feira:

(16h30) Nottingham Forest (1ª) – Ipswich Town (1ª)

(+): classificados para as quartas de final.

