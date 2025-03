Aston Villa vence Brugge (3-1) fora de casa e fica perto das quartas da Champions

O Aston Villa encaminhou sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Brugge por 3 a 1 nesta terça-feira (4), na Bélgica, no jogo de ida das oitavas.

O duelo chegou à reta final empatado, depois que Leon Bailey abriu o placar para os ingleses (3′) e Maxim De Cuyper empatou para os belgas (12′).

Mas um gol contra de Brandon Mechele (81′) e um pênalti cobrado por Marco Asensio (88′) deram a boa vitória ao time de Birmingham, que na semana que vem receberá o Brugge no Villa Park.

Com o resultado, o Aston Villa, apenas o 11º colocado do Campeonato Inglês, continua com sua brilhante campanha na Champions, depois de surpreender na primeira fase ao se classificar diretamente para as oitavas de final ficando entre os oito primeiros.

O Brugge, uma das surpresas no mata-mata, depois de eliminar a Atalanta no playoff, agora tem a difícil missão de virar o confronto na Inglaterra.

Quem se classificar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Paris Saint-Germain e Liverpool, que fazem o jogo de ida das oitavas nesta quarta-feira (5), na capital francesa.

