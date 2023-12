Aston Villa vence (1-0) e aumenta crise do Manchester City

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 20:14 Para compartilhar:

O Aston Villa, de Unai Emery, surpreendeu na 15ª rodada da Premier League nesta quarta-feira (6), ao derrotar por 1 a 0 o Manchester City, de Pep Guardiola, que acumula quatro rodadas sem vencer e agora está seis pontos atrás do líder Arsenal.

No duelo entre dois dos mais conceituados treinadores espanhóis, o esquema tático de Emery prevaleceu sobre o de Guardiola e sua equipe conquistou os três pontos graças a um gol de fora da área do meia Leon Bailey (73′).

Apesar de ter um elenco mais modesto que o do City, o Aston Villa mostrou seu status de equipe revelação desta Premier League e com esta vitória supera o time de Guardiola na classificação, ficando em terceiro (com 32 pontos), a quatro do Arsenal (36).

O time do Birmingham se destacou pelo bom jogo coletivo e no primeiro tempo chutou 13 vezes na direção do gol dos ‘Citizens’, um número bastante incomum para as equipes de Guardiola, que costumam ter a posse de bola e dominar os jogos.

Aos 44 minutos, o árbitro anulou um gol de cabeça do brasileiro Douglas Luiz, meio-campista do Villa, porque a bola saiu saiu no momento do cruzamento do francês Lucas Digne que antecedeu o gol.

O Aston Villa também se beneficiou da boa partida do seu goleiro, o argentino ‘Dibu’ Martínez, que com uma magnífica defesa em dois tempos na primeira etapa impediu o norueguês Erling Haaland de marcar aquele que teria sido o seu 15º gol no campeonato.

Com problemas ofensivos nesta quarta-feira e com a falta de solidez defensiva que se arrasta desde o início da temporada, os ‘Citizens’ emendaram o quarto jogo sem vencer e caíram para a quarta posição da tabela, com 30 pontos.

– Liverpool segue na caça ao Arsenal –

Por outro lado, o Liverpool venceu por 2 a 0 em sua visita ao lanterna Sheffield United.

Este resultado consolida os ‘Reds’ no segundo lugar com 35 pontos e os mantém à espreita do Arsenal, que na terça-feira havia conseguido os três pontos numa vitória dramática nos últimos minutos (4 a 3) fora de casa contra o modesto Luton Town.

O zagueiro holandês Virgil van Dijk abriu o placar no primeiro tempo com um chute de primeira após um escanteio e nos acréscimos o húngaro Dominik Szoboszlai garantiu a vitória, após uma assistência do uruguaio Darwin Núñez.

Apesar da estreia do novo treinador, Chris Wilder, o Sheffield não melhorou e está afundando na classificação, com apenas cinco pontos.

Em outro dos grandes duelos desta quarta-feira, o jogo entre dois clubes tradicionais da Premier League com início difícil nesta temporada, o Manchester United venceu o Chelsea por 2 a 1.

A equipe comandada pelo argentino Mauricio Pochettino saiu de mãos vazias de sua visita a Old Trafford e vê sua crise piorar.

Com dois gols, o escocês Scott McTominay liderou a vitória dos ‘Red Devils’ e curiosamente se consolidou como artilheiro da sua equipe na Premier, com cinco gols.

O mexicano Raúl Jímenez também marcou dois gols na goleada desta 15ª rodada: a vitória do Fulham por 5 a 0 sobre o Nottingham Forest.

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:





– Terça-feira:

Wolverhampton – Burnley 1 – 0

Luton Town – Arsenal 3 – 4

– Quarta-feira:

Fulham – Nottingham 5 – 0

Brighton – Brentford 2 – 1

Sheffield United – Liverpool 0 – 2

Crystal Palace – AFC Bournemouth 0 – 2

Aston Villa – Manchester City 1 – 0

Manchester United – Chelsea 2 – 1

– Quinta-feira:

(16h30) Everton – Newcastle





(17h15) Tottenham – West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 36 15 11 3 1 33 14 19

2. Liverpool 34 15 10 4 1 34 14 20

3. Aston Villa 32 15 10 2 3 34 20 14

4. Manchester City 30 15 9 3 3 36 17 19

5. Tottenham 27 14 8 3 3 28 20 8

6. Manchester United 27 15 9 0 6 18 18 0

7. Newcastle 26 14 8 2 4 32 14 18

8. Brighton 25 15 7 4 4 32 27 5

9. West Ham 21 14 6 3 5 24 24 0

10. Chelsea 19 15 5 4 6 26 24 2

11. Brentford 19 15 5 4 6 23 21 2

12. Fulham 18 15 5 3 7 21 26 -5

13. Wolverhampton 18 15 5 3 7 20 25 -5

14. Crystal Palace 16 15 4 4 7 14 21 -7

15. AFC Bournemouth 16 15 4 4 7 18 30 -12

16. Nottingham 13 15 3 4 8 16 27 -11

17. Luton Town 9 15 2 3 10 16 30 -14

18. Everton 7 14 5 2 7 15 20 -5

19. Burnley 7 15 2 1 12 15 33 -18

20. Sheffield United 5 15 1 2 12 11 41 -30

