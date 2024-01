Aston Villa segura Everton (0-0) fora de casa; United e Tottenham também empatam

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2024 - 18:18 Para compartilhar:

Com grande atuação de ‘Dibu’ Martínez, o Aston Villa obteve um empate sem gols com o Everton (17º), neste domingo, pela 21ª rodada, em que Manchester United (7º) e Tottenham (5º) empataram em 2 a 2 em uma partida animada.

Após esse empate o Villa ficou em terceiro na tabela, empatado (43 pontos) com o Manchester City (2º), que tem um jogo a menos, e a dois pontos do Liverpool (1º).

Os ‘Villains’, comandados por Unai Emery, poderiam ter saído de Goodison Park com uma derrota, mas foram salvos pelo talento do goleiro campeão mundial pela Argentina.

‘El Dibu’ brilhou antes do intervalo com duas grandes defesas, primeiro em uma tentativa de Dominic Calvert-Lewin e depois em outra de James Garner, mostrando firmeza no mesmo lance (45′).

Abdoulaye Doucouré, recuperado de uma lesão, conseguiu enganá-lo no final da partida (88′), mas o árbitro sinalizou impedimento no início da jogada.

O Aston Villa também foi privado de um gol, que seria de Álex Moreno (18′), depois que o VAR detectou um de seus companheiros em posição de impedimento.

“Você pode controlar o jogo o quanto quiser, mas às vezes não é suficiente e hoje não foi”, disse Emery, que neste domingo viu seu primeiro empate em 0 a 0 após 97 jogos na Premier League (ele também comandou o Arsenal).

O Everton, que luta para escapar da zona de rebaixamento, encerra uma série de três derrotas consecutivas e está um ponto atrás do primeiro time que cairia, o Luton (18º).

– Gols de Richarlison e Betancur –

Duas vezes à frente, com gols de Rasmus Hojlund (3′) e Marcus Rashford (40′), que recuperaram a eficiência, o United permitiu ao Tottenham empatar em Old Trafford com gols do brasileiro Richarlison (19′) e do uruguaio Rodrigo Betancur (46′).

Derrotados por 2 a 1 em Nottingham no final de 2023, os ‘Red Devils’ começaram 2024 com uma tarde frustrante, sob os olhares de Jim Ratcliffe, o futuro influente acionista do clube.

Scott McTominay, que havia entrado com a missão de trazer mais ímpeto, teve a bola do jogo nos acréscimos, após um cruzamento perfeito do argentino Alejandro Garnacho, mas cabeceou por cima do travessão dos Spurs (90’+5).

O clube do noroeste de Inglaterra está na sétima posição, dois pontos atrás do West Ham (6º), que tem um jogo a menos, e oito atrás do Tottenham, quinto e empatado com o Arsenal (4º), que disputa o seu jogo da 21ª rodada no próximo sábado, contra o Crystal Palace (14º).

O empate deixou em segundo plano o segundo gol na Premier League do dinamarquês Rasmus Hojlund, uma bomba de pé esquerdo no ângulo superior, e o primeiro da temporada de Rashford, que recebeu uma assistência do próprio Hojlund.

Foi a primeira vez que Rashford e Hojlund marcaram no mesmo jogo e o técnico Erik ten Hag se mostrou otimista de que a parceria possa render mais frutos. “Espero que continuem com este progresso”, disse o holandês.

“Especialmente na linha de frente, em áreas restritas, você precisa da decisão certa, precisa dessa intuição em conjunto.”

Pelo Tottenham, Richarlison marcou de cabeça, após uma cobrança de escanteio, seu sexto gol em seis jogos, sua melhor sequência desde que chegou ao clube no início da temporada passada.





O alemão Timo Werner, emprestado pelo Leipzig na terça-feira, brilhou na estreia com um passe decisivo para Betancur, logo aos 50 segundos do segundo tempo.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Burnley – Luton Town 1 – 1

– Sábado:

Chelsea – Fulham 1 – 0

Newcastle – Manchester City 2 – 3

– Domingo:

Everton – Aston Villa 0 – 0

Manchester United – Tottenham 2 – 2

– Sábado:

(09h30) Arsenal – Crystal Palace





(14h30) Brentford – Nottingham

– Domingo:

(11h00) Sheffield United – West Ham

(13h30) AFC Bournemouth – Liverpool

– Segunda-feira:

(16h45) Brighton – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 25

2. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

3. Aston Villa 43 21 13 4 4 43 27 16

4. Arsenal 40 20 12 4 4 37 20 17

5. Tottenham 40 21 12 4 5 44 31 13

6. West Ham 34 20 10 4 6 33 30 3

7. Manchester United 32 21 10 2 9 24 29 -5

8. Brighton 31 20 8 7 5 38 33 5

9. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

10. Newcastle 29 21 9 2 10 41 32 9

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 21 7 3 11 28 36 -8

14. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 17 21 8 3 10 24 28 -4

18. Luton Town 16 20 4 4 12 24 38 -14

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

