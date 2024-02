Aston Villa perde do Manchester United por 2 a 1 e amarga 3ª derrota seguida em seu estádio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/02/2024 - 16:15 Para compartilhar:

O Aston Villa perdeu do Manchester United por 2 a 1, no Villa Park, neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Inglês e amargou seu terceiro revés consecutivo em seu estádio. Com o resultado, o time termina a rodada na quinta colocação (46 pontos), fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Em sexto, o Manchester United diminuiu a vantagem do rival, que era o quarto colocado no início da rodada, para cinco pontos (41).

Antes do United, o Aston Villa foi derrotado em casa pelo Newcastle (3 a 1) pelo Campeonato Inglês no dia 30 de janeiro e eliminado na quarta fase da Copa da Inglaterra pelo Chelsea (também por 3 a 1) na quarta. O Aston Villa é o terceiro melhor mandante do Inglês, atrás apenas do líder Liverpool e do Arsenal. O Manchester United está invicto no ano e, contando todas as competições, ostenta uma série de quatro triunfos seguidos como visitante, seu melhor desempenho desde outubro de 2020.

O Manchester United abriu o placar aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Maguire conseguiu

escorar de cabeça para o centro da área. Höjlund apareceu livre na pequena área e marcou sem dificuldade. O Aston Villa tinha mais volume de jogo (58% de posse de bola e três finalizações a mais), mas foi para o intervalo em desvantagem.

O empate do time da casa veio no segundo tempo, com o meia brasileiro Douglas Luiz, aos 22 minutos. Após

a bola cruzar o campo em frente ao gol do United, o brasileiro recebe passe dentro da área e finaliza sem chance para o goleiro Onana. O Manchester United sofria pressão, mas chegou à vitória com gol do escocês McTominay, que entrou no segundo tempo, substituindo Rashford. Aos 41 minutos, ele concluiu de cabeça levantamento de Dalot.

O Aston Villa enfrenta o Fulham, 29 pontos, no sábado, fora de casa, pela 25ª rodada do Inglês. O Manchester

United joga novamente fora de casa, contra o Luton Town, ameaçado de rebaixamento com 20 pontos, no domingo.

