Aston Villa mira a contratação de Divock Origi, do Liverpool

O Aston Villa busca a contratação de Divock Origi, do Liverpool. Dean Henderson, treinador do clube, busca opções ofensivas para a equipe e, de acordo com o “The Sun”, o belga é o favorito.

Garantindo a presença na Premier League do próximo ano, o Aston Villa quer reforçar o ataque. Com problemas no setor ofensivo, Smith via uma equipe refém da criatividade de Jack Grealish, que pode estar de saída.

Em janeiro, Origi atraiu interesse do Wolverhampton, mas preferiu continuar em Anfield brigando por um espaço. Na atual temporada, o belga participou de 42 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências.

