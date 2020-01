Aston Villa marca no último minuto, bate Leicester e vai à final da Copa da Liga

Em um final de jogo emocionante, diante de sua torcida, o Aston Villa balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo e venceu o Leicester City por 2 a 1, nesta terça-feira, assegurando sua vaga na final da Copa da Liga Inglesa. O jogo de ida havia terminado em 1 a 1.

Em bom momento no Campeonato Inglês, o Leicester era o grande favorito. O time é o terceiro colocado na principal competição nacional e vinha embalada por bons resultados. No entanto, não resistiu à pressão dos anfitriões, que vão tentar conquistar a Copa da Liga pela sexta vez, sendo a primeira desde 1996.

Os donos da casa abriram o placar logo aos 12 minutos de jogo. Matt Targett recebeu pela esquerda, dentro da área, e bateu forte e cruzado para as redes. O empate do Leicester veio somente no segundo tempo. Aos 27, Kelechi Iheanacho escorou cruzamento da esquerda e completou para o gol. O atacante nigeriano vive grande momento na temporada, com oito gols e três assistências nos últimos 13 jogos.

O empate levava o duelo para a prorrogação. E a disputa do tempo extra parecia inevitável em Birmingham. Até que Trezeguet surpreendeu ao decretar o segundo gol dos anfitriões ao aproveitar cruzamento pela direita, completando para as redes.;

Agora o Aston Villa aguarda a definição do seu adversário para a final. O rival vai sairá do duelo de Manchester, entre o United e o City, que vão entrar em campo nesta quarta-feira. No jogo de ida, o City de Josep Guardiola levou a melhor pelo placar de 3 a 1.