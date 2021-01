Aston Villa está pronto para abrir negociações por Morgan Sanson Meia do Olympique de Marselha interessa ao clube inglês, que pode pagar R$ 161 milhões pelo jogador francês

Segundo o jornalista francês Julien Maynard, do TF1, o Aston Villa está interessado no meia Morgan Sanson, do Olympique de Marselha. A informação foi confirmada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian, que adiciona a informação do clube inglês buscar abrir negociações pelo jogador de 26 anos.

O Aston Villa vai melhorar a sua posição no Inglês? Veja a tabela

Morgan Sanson já foi alvo do Aston Villa anteriormente, e volta a ter o seu nome vinculado ao clube nesta janela de transferências. Segundo o jornal Birmingham Mail, o Villa pode pagar R$ 161 milhões de reais (22,5 milhões de libras) pelo francês.

O jogador de 26 anos chegou ao Olympique de Marselha em janeiro de 2017, na época por 9 milhões de euros. Morgan Sanson disputou 154 partidas com a camisa do time francês, marcando 25 gols, sendo também um dos principais jogadores da equipe de André Villas-Boas.

O Aston Villa hoje ocupa a décima colocação do Campeonato Inglês, com 26 pontos em 15 pontos. Liderado por Jack Grealish, o time enfrenta o Manchester City fora de casa em jogo adiado da primeira rodada da Premier League nesta próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília).

