Aston Villa empata com Ipswich e perde chance de igualar líder Liverpool no Inglês

O Aston Villa empatou com o recém-promovido Ipswich Town em 2 a 2 neste domingo (29) e perdeu a oportunidade de alcançar a pontuação do Liverpool, líder isolado do Campeonato Inglês depois de seis rodadas.

O ponto conquistado em Portmand Road deixa o Villa na quinta colocação com 13 pontos, dois atrás dos ‘Reds’, que no sábado derrotaram o Wolverhampton por 2 a 1.

Entre as duas equipes, o Top 5 é completado por Manchester City (2º, 14 pontos), Arsenal (3º, 14 pontos) e Chelsea (4º, 13 pontos).

O Aston Villa vencia o jogo até a metade do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate em um grande contra-ataque que terminou com a finalização certeira do atacante Liam Delap para o Ipswich (72′).

Delap, de 21 anos, contratado junto ao Manchester City na última janela de transferências, já havia aberto o placar no início do jogo com um chute forte que o goleiro argentino Dibu Martínez não conseguiu defender (8′).

O Villa chegou à virada graças à atuação inspirada de Ollie Watkins, que fez a assistência para Morgan Rogers fazer o primeiro gol da equipe (15′) e marcou ele mesmo o segundo com uma cabeçada após cruzamento de Leon Bailey (32′).

Dibu Martínez fez várias defesas importantes durante a partida, especialmente no primeiro tempo, quando salvou um lance cara a cara com Delap (28′).

O Ipswich, que está de volta à primeira divisão inglesa depois de 22 anos, ocupa a 15ª posição com quatro empates consecutivos após as duas derrotas iniciais.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação

– Sábado:

Newcastle – Manchester City 1 – 1

Nottingham – Fulham 0 – 1

Chelsea – Brighton 4 – 2

Brentford – West Ham 1 – 1

Everton – Crystal Palace 2 – 1

Arsenal – Leicester 4 – 2

Wolverhampton – Liverpool 1 – 2

– Domingo:

Ipswich Town – Aston Villa 2 – 2

(12h30) Manchester United – Tottenham

– Segunda-feira:

(16h00) Bournemouth – Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 2 10

2. Manchester City 14 6 4 2 0 14 6 8

3. Arsenal 14 6 4 2 0 12 5 7

4. Chelsea 13 6 4 1 1 15 7 8

5. Aston Villa 13 6 4 1 1 12 9 3

6. Fulham 11 6 3 2 1 8 5 3

7. Newcastle 11 6 3 2 1 8 7 1

8. Brighton 9 6 2 3 1 10 8 2

9. Nottingham 9 6 2 3 1 6 5 1

10. Tottenham 7 5 2 1 2 9 5 4

11. Manchester United 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Brentford 7 6 2 1 3 8 10 -2

13. Bournemouth 5 5 1 2 2 5 8 -3

14. West Ham 5 6 1 2 3 6 10 -4

15. Ipswich Town 4 6 0 4 2 5 10 -5

16. Everton 4 6 1 1 4 7 15 -8

17. Leicester 3 6 0 3 3 8 12 -4

18. Crystal Palace 3 6 0 3 3 5 9 -4

19. Southampton 1 5 0 1 4 2 9 -7

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 6 16 -10

