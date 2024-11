Aston Villa e Juventus empatam sem gols na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/11/2024 - 19:57 Para compartilhar:

Aston Villa e Juventus empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira (27), em Birmingham, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

O resultado é ruim para ambas as equipes, que vêm tendo dificuldades nas últimas semanas.

Depois de um bom início de temporada, o Villa não vence desde o dia 22 de outubro, contando toas as competições.

Contra a Juve, o time inglês esteve perto de reencontrar a vitória quando Morgan Rogers marcou de cabeça nos acréscimos do segundo tempo (90’+4), mas o gol foi anulado por uma falta sobre o goleiro do time italiano.

Sem poder contar com vários jogadores, entre eles o artilheiro sérvio Dusan Vlahovic, a ‘Vecchia Signora’ segue a rotina de empates (cinco nos últimos sete jogos).

Com este resultado, o Aston Villa é o nono colocado na tabela da Champions com dez pontos, enquanto a Juventus é a 19ª, com oito. Ambos estão na zona de classificação para o mata-mata prévio às oitavas de final.

