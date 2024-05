Aston Villa busca empate com Liverpool e se aproxima da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 19:39 Para compartilhar:

Depois de estar perdendo por 3 a 1, o Aston Villa buscou um empate em 3 a 3 nesta segunda-feira (13), pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que deixa a equipe muito perto de confirmar vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os ‘Reds’, que já não têm mais aspirações no campeonato, saíram na frente no Villa Park com um gol contra do goleiro Dibu Martínez logo aos dois minutos.

O Villa chegou ao empate pouco depois com o belga Youri Tielemans acertando chute forte da entrada da área (12′), mas o Liverpool abriu dois de vantagem marcando com Cody Gakpo (23′) e Jarell Quansah (48′).

Até que a reação do time de Birmingham veio com dois gols em três minutos do atacante colombiano Jhon Durán na reta final da partida (85′ e 88′).

Com o resultado, o Aston Villa se consolida ainda mais no Top 4 com 68 pontos e fica com cinco de vantagem sobre o Tottenham (5º), que ainda enfrenta o Manchester City em jogo atrasado nesta terça-feira, antes da 38ª e última rodada do campeonato.

— Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Fulham – Manchester City 0 – 4

Everton – Sheffield United 1 – 0

West Ham – Luton Town 3 – 1

Newcastle – Brighton 1 – 1

Tottenham – Burnley 2 – 1

Bournemouth – Brentford 1 – 2

Wolverhampton – Crystal Palace 1 – 3

Nottingham – Chelsea 2 – 3

– Domingo:

Manchester United – Arsenal 0 – 1

– Segunda-feira:

Aston Villa – Liverpool 3 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 86 37 27 5 5 89 28 61

2. Manchester City 85 36 26 7 3 91 33 58

3. Liverpool 79 37 23 10 4 84 41 43

4. Aston Villa 68 37 20 8 9 76 56 20

5. Tottenham 63 36 19 6 11 71 59 12

6. Newcastle 57 36 17 6 13 79 57 22

7. Chelsea 57 36 16 9 11 73 61 12

8. Manchester United 54 36 16 6 14 52 56 -4

9. West Ham 52 37 14 10 13 59 71 -12

10. Brighton 48 36 12 12 12 54 58 -4

11. Bournemouth 48 37 13 9 15 53 65 -12

12. Crystal Palace 46 37 12 10 15 52 58 -6

13. Wolverhampton 46 37 13 7 17 50 63 -13

14. Fulham 44 37 12 8 17 51 59 -8

15. Everton 40 37 13 9 15 39 49 -10

16. Brentford 39 37 10 9 18 54 61 -7

17. Nottingham 29 37 8 9 20 47 66 -19

18. Luton Town 26 37 6 8 23 50 81 -31

19. Burnley 24 37 5 9 23 40 76 -36

20. Sheffield United 16 37 3 7 27 35 101 -66

