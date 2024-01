Aston Villa arranca empate fora de casa contra o Everton

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2024 - 13:55 Para compartilhar:

Com grande atuação de ‘Dibu’ Martínez, o Aston Villa obteve um empate sem gols com o Everton (17º), neste domingo, pela 21ª rodada, ficando em terceiro na tabela, empatado (43 pontos) com o Manchester City (2º), que tem um jogo a menos, e a dois pontos do Liverpool (1º).

Os ‘Villains’, comandados por Unai Emery, poderiam ter saído de Goodison Park com uma derrota, mas foram salvos pelo talento do goleiro campeão mundial pela Argentina.

‘El Dibu’ brilhou antes do intervalo com duas grandes defesas, primeiro em uma tentativa de Dominic Calvert-Lewin e depois em outra de James Garner, mostrando firmeza no mesmo lance (45′).

Abdoulaye Doucouré, recuperado de uma lesão, conseguiu enganá-lo no final da partida (88′), mas o árbitro sinalizou impedimento no início da jogada.

O Aston Villa também foi privado de um gol, que seria de Álex Moreno (18′), depois que o VAR detectou um de seus companheiros em impedimento.

O Everton, que luta para escapar da zona de rebaixamento, encerra uma série de três derrotas consecutivas e está um ponto atrás do primeiro time que cairia, o Luton (18º).

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Burnley – Luton Town 1 – 1

– Sábado:

Chelsea – Fulham 1 – 0

Newcastle – Manchester City 2 – 3

– Domingo:

Everton – Aston Villa 0 – 0

Manchester United – Tottenham

– Sábado:

(09h30) Arsenal – Crystal Palace





(14h30) Brentford – Nottingham

– Domingo:

(11h00) Sheffield United – West Ham

(13h30) AFC Bournemouth – Liverpool

– Segunda-feira:

(16h45) Brighton – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 25

2. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

3. Aston Villa 43 21 13 4 4 43 27 16

4. Arsenal 40 20 12 4 4 37 20 17

5. Tottenham 39 20 12 3 5 42 29 13





6. West Ham 34 20 10 4 6 33 30 3

7. Brighton 31 20 8 7 5 38 33 5

8. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

9. Manchester United 31 20 10 1 9 22 27 -5

10. Newcastle 29 21 9 2 10 41 32 9

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 21 7 3 11 28 36 -8

14. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 17 21 8 3 10 24 28 -4

18. Luton Town 16 20 4 4 12 24 38 -14

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

