Aston Martin voltará para a F1 na temporada de 2021

ROMA, 01 ABR (ANSA) – Após mais de 50 anos longe da Fórmula 1, a Aston Martin terá novamente uma equipe na principal categoria do automobilismo mundial. A montadora britânica voltará para as pistas a partir da temporada de 2021, assumindo as operações da Racing Point.

A Aston Martin será chefiada pelo empresário canadense Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll.

Os acionistas da marca britânica aprovaram um fundo de investimento de R$ 3 bilhões, que foi apoiado com uma quantia de R$ 1,6 bilhão de um consórcio liderado por Stroll. O canadense adquiriu 16,7% das ações da montadora.

“O processo de investimento nesta maravilhosa marca de carros exigiu toda a minha atenção e energia por vários meses.

Certamente houve algumas noites sem dormir. Ao mesmo tempo, foi um dos acordos mais emocionantes em que já estive envolvido.

Carros são a minha paixão, grande parte da minha vida, e a Aston Martin sempre teve lugar especial no meu coração. Anunciar que o acordo está finalizado é um enorme privilégio e um dos momentos de maior orgulho da minha carreira”, disse Stroll.

A Aston Martin teve uma passagem curta pela Fórmula 1. A empresa britânica disputou algumas corridas entre os anos de 1959 e 1960 com a equipe David Brown Corporation. No entanto, a montadora não teve muito sucesso na categoria e foi para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), onde obteve ótimos resultados.(ANSA)