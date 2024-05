Aston Martin sofre prejuízo maior com queda na receita; em Londres, ação cai mais de 5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2024 - 8:59 Para compartilhar:

A Aston Martin divulgou prejuízo maior e queda na receita do primeiro trimestre de 2024, mas disse esperar que o lançamento de quatro novos modelos este ano gerem crescimento no segundo semestre. Por volta das 8h35 (de Brasília), a ação da montadora britânica de carros de luxo tombava 5,2% na Bolsa de Londres.

Em balanço nesta quarta-feira, dia 1º, a empresa disse que sua receita somou 267,7 milhões de libras nos primeiros três meses do ano, ante 295,9 milhões de libras em igual período de 2023.

O prejuízo antes de impostos aumentou para 138,8 milhões de libras no trimestre, de 74,2 milhões de libras um ano antes. Com ajustes, as perdas antes de juros e impostos subiram de 47,8 milhões de libras para 57,1 milhões de libras.

Os volumes de vendas no atacado registraram queda anual de 26% no trimestre, mas o preço médio dos veículos teve alta de 19%, detalhou a Aston Martin. *Com informações da Dow Jones Newswires.