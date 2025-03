Asteroide ‘potencialmente perigoso’ e maior que pirâmide do Egito passa ao lado da Terra

Um asteroide de 165 metros de altura, comparável ao histórico Edifício Itália do centro de São Paulo e maior que a Pirâmide Gizé (147 metros), do Egito, passou ao lado da Terra na manhã desta quarta-feira, 26, informou a Nasa, a Agência Espacial dos Estados Unidos.

De acordo com os cálculos da órgão americano, a distância do corpo celeste (2014 TN17) para o nosso planeta foi de aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros, intervalo considerado grande, mas o suficiente para a agência apontá-lo como “potencialmente perigoso” (PHA, na sigla em inglês), em razão do seu tamanho.

Conforme a Nasa, os PHAs são os asteroides que se aproximam da Terra a uma distância menor do que 7.480.000 km ou que possuem diâmetro acima de 140 metros. No caso do 2014 TN17, o tamanho do seu diâmetro poderia variar entre 130 metros e 290 metros.

Asteroides Potencialmente Perigosos (PHAs) são atualmente definidos com base em parâmetros que medem o potencial que o corpo celeste tem de fazer aproximações ameaçadoras da Terra, diz a agência espacial americana.

“Asteroides que não conseguem chegar mais perto da Terra do que 0,05 ua (aproximadamente 7.480.000 km ou 4.650.000 milhas) ou são menores do que cerca de 140 m não são considerados PHAs (asteroide potencialmente perigoso)”, acrescenta a Nasa.

A UA é uma unidade de medida astronômica que corresponde a 149.597.870 quilômetros.

O nível de raridade do 2014 TN17, com base no seu tamanho, foi de um dentro da escala estabelecida pela agência. Isso significa que, pelo menos uma vez por mês, um asteroide desta proporção passa ao lado da Terra.