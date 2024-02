Asteroide com o tamanho do Maracanã passa perto da Terra nesta sexta-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 10:20 Para compartilhar:

Um asteroide de tamanho semelhante ao Maracanã irá passar próximo a Terra por volta das 11h41 da manhã desta sexta-feira, 2. O 2008 OS7, denominação dada pelo ano em que a rocha espacial foi descoberta, possui cerca de 271 metros de diâmetro e estará a 2,8 milhões de quilômetros do nosso planeta, segundo o Asteroid Watch do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. As informações são da CBS News e da Forbes.

O asteroide foi categorizado pela Nasa (agência espacial americana) como “potencialmente perigoso” e que teria o tamanho de um “estádio de futebol”. Como comparação, o diâmetro da rocha espacial é estimado em 271 metros e o do Maracanã, no Rio de Janeiro, é de 300. O objeto viaja a uma velocidade de 18 quilômetros por segundo e estará a uma distância de sete vezes a da Lua para a Terra.

“Potencialmente perigoso” é a denominação usada pela Nasa para objetos espaciais que estejam a 7,4 milhões de quilômetros da Terra e possuam um diâmetro maior de 150 metros, portanto, a agência monitora o comportamento do asteroide. O 2008 OS7 orbita o Sol e conclui uma volta a cada 962 dias, por isso, só estará próximo do nosso planeta novamente em 2026. Uma aproximação similar à atual é esperada apenas em 2037.

Apesar de estar perto, em termos astronômicos, não será possível visualizar o objeto a olho nu, mas uma livestream do evento poderá ser acompanhada no Virtual Telescope Project. De acordo com a Nasa, não há um perigo real de que a rocha espacial atinja a Terra, e realiza o monitoramento apenas por protocolo. Outros três asteroides menores irão passar perto do planeta nessa semana e não há risco de colisão.

