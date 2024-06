Assumiram? Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados aos beijos em aeroporto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2024 - 16:37 Para compartilhar:

Os boatos que circulam na internet sobre um possível romance entre os atores Bruna Marquezine, 28 anos, e João Guilherme, 22, parecem estar perto de ser confirmados. Na última sexta-feira, 14, os dois foram flagrados aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O romance ainda não foi anunciado, mas os dois já vinham sido vistos juntos com frequência, em clima descontraído e amoroso, em eventos sociais, ou encontro com amigos.

Em abril, a atriz foi registrada no colo do influenciador durante uma reunião com amigos mais próximos, entre eles Marina Senna e Maisa.

Já na última segunda-feira, 10, Marquezine e o caçula do sertanejo Leonardo chegaram juntinhos ao desfile inaugural da marca de Sasha Meneghel. Eles permaneceram o tempo inteiro coladinhos, na primeira fila da plateia, entre risos e conversas ao pé do ouvido.

