Associated Press e Open AI exploram o uso da inteligência artificial no jornalismo

Nesta quinta-feira, a Associated Press (AP) e a OpenAI anunciaram uma parceria inovadora visando explorar o potencial da inteligência artificial generativa no campo das notícias. Sob esse acordo, a AP licenciará uma parte de seu arquivo de notícias para a OpenAI, abrindo caminho para possíveis colaborações entre empresas do setor.

A editora de notícias terá acesso à tecnologia e à experiência em produtos da OpenAI, embora os detalhes financeiros do acordo não tenham sido divulgados. A AP não revelou explicitamente como a tecnologia da OpenAI será integrada às suas operações de notícias. No entanto, é importante destacar que a AP já utiliza inteligência artificial para automatizar processos como relatórios de ganhos corporativos, resumos de eventos esportivos e transcrições de eventos ao vivo.

O valioso tesouro de notícias da AP desempenhará um papel fundamental ao fornecer grandes volumes de dados necessários para treinar sistemas de IA, como o ChatGPT. Essa tecnologia tem impressionado consumidores e empresas com sua capacidade de planejar férias, resumir documentos legais e até mesmo escrever códigos de computador.

Apesar do potencial promissor, a adoção da inteligência artificial pelo setor de notícias tem sido gradual devido a preocupações relacionadas à geração de informações factualmente incorretas e aos desafios em diferenciar conteúdo produzido por humanos de conteúdo gerado por programas de computador.

Kristin Heitmann, vice-presidente sênior e diretora de receita da AP, enfatizou a importância das organizações jornalísticas estarem envolvidas nesse campo em rápido desenvolvimento: “A inteligência artificial generativa é um espaço em constante evolução com implicações enormes para a indústria de notícias. As redações, sejam grandes ou pequenas, devem ter um assento à mesa para aproveitar essa tecnologia em benefício do jornalismo.”

Alguns veículos de imprensa já estão utilizando inteligência artificial generativa para criar conteúdo. O BuzzFeed anunciou que utilizará IA para oferecer questionários de personalidade em seu site, enquanto o New York Times utilizou o ChatGPT para desenvolver um gerador de mensagens no Dia dos Namorados deste ano.

Brad Lightcap, diretor de operações da OpenAI, ressaltou que o feedback da AP, juntamente com o acesso ao arquivo de texto factual de alta qualidade, será fundamental para aprimorar os recursos e a utilidade dos sistemas desenvolvidos pela OpenAI. Essa parceria promete impulsionar a aplicação da inteligência artificial no jornalismo, permitindo avanços significativos na produção e entrega de notícias de qualidade.

Com colaboração de Maju Samuel/Reuters

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias