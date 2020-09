Associados Sicredi poderão solicitar crédito diretamente em marketplace da Orbia

São Paulo, 04/09 – Associados do Sicredi do setor rural poderão solicitar crédito diretamente no marketplace de insumos da Orbia, empresa que tem como controladores Bayer e Bravium. Ao comprar insumos na plataforma, produtores incluídos no projeto piloto poderão, no mesmo espaço, consultar, simular condições e manifestar interesse de acesso ao crédito para a aquisição de insumos, conforme nota do Sicredi.

A solução estará disponível no marketplace da Orbia para os associados do Sicredi com limite pré-aprovado disponível e que tenham autorizado a utilização de seus dados pelo aplicativo do Sicredi ou no marketplace. Inicialmente, o projeto estará disponível para algumas cooperativas que integram o Sicredi, mas há planos de expansão para um número maior de agências e regiões. “Sabemos da importância da inovação e da tecnologia para tornar o agronegócio ainda mais forte e competitivo”, disse no comunicado o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

