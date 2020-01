Associadas da Ubrabio desistem de pedido de impugnação do 71º leilão de Biodiesel

As associadas da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) desistiram de tentar impugnar o 71º Leilão de Biodiesel promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), informou a entidade. As associadas em questão são Biopar Parecis, Bio Vida, Brejeiro, Prisma e Unibras.

Unidades de pequeno porte haviam pedido a impugnação do leilão argumentando que a ANP deveria cumprir portaria que garante etapa de compra exclusiva para as menores usinas habilitadas.

O comunicado divulgado pela Ubrabio diz que “o foco atual é atender o mercado, que se prepara para o início da mistura obrigatória de 12% de biodiesel no diesel, o B12, em 1ºde março”.

A entidade disse que tentará promover o diálogo para garantir a segurança do abastecimento nacional.