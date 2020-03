Associadas da Abiove adotam medidas para evitar disseminação do coronavírus

São Paulo, 27 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) informou, em nota, que suas associadas adotaram medidas para mitigar os riscos de contaminação e disseminação do coronavírus. “As medidas foram adotadas para assegurar que a produção e o fornecimento de alimentos e biocombustíveis não sejam interrompidos, atendendo à demanda da população brasileira e dos mercados internacionais em meio ao avanço da pandemia no mundo, e para garantir a segurança de colaboradores diretos e indiretos das unidades fabris”, disse a associação.

Entre as iniciativas, para evitar aglomerações, as empresas de farelo, óleo e biodiesel reduziram o máximo do número de trabalhadores das fábricas e das áreas administrativas e de suporte, com adoção de regime de trabalho remoto sempre que possível, e implementaram revezamento em turnos para os funcionários que sejam imprescindíveis para a continuidade das operações.

A Abiove destacou ainda a paralisação de atividades e projetos secundários, “não decisivos para a continuidade imediata das operações”. Outras medidas envolvem a proibição da recepção de visitas externas não essenciais nas unidades e a substituição da coleta biométrica para acesso ou ponto eletrônico por outros sistemas que não demandam contato com equipamentos ou colocação de sanitizantes próximos aos locais de marcação.

As empresas também aumentaram a oferta de sanitizantes nas áreas comuns e intensificaram a higienização de ambientes, mobiliário, máquinas, equipamentos, instrumentos e veículos. Conforme a Abiove, foram adotadas instruções de higiene, saúde e segurança divulgadas pelo Ministério da Saúde e outros órgãos oficiais, como higienização constante das mãos e obrigatoriedade do uso de máscaras, luvas e sanitizantes para os colaboradores que trabalham na linha externa em contato com fornecedores e clientes e no transporte coletivo oferecido pela empresa.

As empresas também reforçaram o atendimento médico nas unidades e estão fazendo medição diária da temperatura corporal de todos os trabalhadores antes da entrada na unidade, além de afastarem imediatamente pessoas com suspeita ou sintomas ou que têm familiares nessa situação, para isolamento social, conforme a nota.