Associações brasileiras querem impedir Boeing de contratar engenheiros qualificados

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 22/11/2022 - 14:25 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde) e a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB) anunciaram nesta terça-feira abertura de processo civil que tenta impedir a norte-americana Boeing de contratar engenheiros altamente qualificados do país.

Segundo comunicado das entidades à imprensa, a Boeing promove um processo de “captura sistemática e contratação” de engenheiros de empresas que fazem parte da base industrial de defesa do Brasil, colocando em risco a “sobrevivência” de empresas nacionais e “ameaçando a soberania nacional”.

As entidades citam Embraer, Akaer, Avibras e AEL Sistemas como empresas alvo do processo de contratação de profissionais pela Boeing. As associações não informaram no comunicado o montante de profissionais contratados pela norte-americana ou em que período.

“Em décadas de existência, a base industrial de defesa nunca enfrentou uma situação como a que estamos vivendo”, afirmou em comunicado à imprensa Julio Shidara, presidente da AIAB.

“Foram décadas de esforço coletivo nacional e vultosos investimentos públicos e privados. Não podemos permitir uma degradação acelerada como os fatos têm demonstrado”, acrescentou.

Procurada, a Boeing não comentou o assunto de imediato.

A ação foi aberta na 3ª Vara Federal de São José dos Campos (SP), onde estão presentes fábricas de algumas empresas nacionais no setor como a Embraer.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias