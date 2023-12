Associação prevê crescimento nas vendas de carros novos em 2024 na UE, mas com desaceleração

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2023 - 8:00 Para compartilhar:

As vendas de veículos novos na União Europeia devem crescer no próximo ano, mas em um ritmo mais fraco que em 2023, refletindo uma desaceleração mais abrangente da indústria na região. A Associação de Fabricantes de Automóveis Europeia (Acea) afirmou na quinta-feira, 7, que as vendas de carros novos na UE devem aumentar 2,5% em 2024, a 10,7 milhões.

As vendas devem ainda encerrar 2023 em 10,4 milhões de veículos no ano atual, uma alta de 12% ante 2022, mas ainda abaixo dos volumes pré-pandemia.

Até o fim deste ano, as vendas de veículos totalmente elétricos na UE devem representar 14,5% do total de registros de carros novos, acrescentou a Acea. Fonte: Dow Jones Newswires.

