Associação Plural, representante das distribuidoras, será descontinuada

A Plural, entidade que representa as gigantes da distribuição de combustível, como BR Distribuidora, Ipiranga e Ultrapar, será descontinuada até dezembro deste ano. Segundo a entidade, a decisão segue as mudanças na dinâmica e ao novo cenário no setor de óleo e gás, com a abertura do refino.

“Uma nova entidade será criada num formato abrangente de representação e atuação, com o propósito de se antecipar às mudanças que estão por vir, preservando o histórico de comportamento ético e transparente”, afirmou a Plural, em nota, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ainda conforme a entidade, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom) continuará ativo, desempenhando suas atividades inerentes a um Sindicato Patronal, além de prover apoio às atividades do Combustível Legal – pauta no combate à sonegação e adulteração de combustíveis.

O setor de distribuição já passa por muitas transformações em meio a privatização da própria BR Distribuidora, principal player.

As mudanças devem ganhar mais corpo diante do processo de desinvestimento da Petrobras em suas refinarias. Gigantes da distribuição como a Ipiranga, do grupo Ultrapar, são apontadas como possíveis compradoras das unidades da estatal petrolífera.