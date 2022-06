Associação internacional aprova novo limite de cinco substituições no futebol

Em reunião realizada em Doha, no Catar, a associação internacional que regula as regras do futebol (IFAB) aprovou que as cinco substituições sejam adotadas de forma definitiva na modalidade. As informações são do GE.

A partir do dia 01 de julho, segundo a IFAB, os treinadores poderão contar com até 15 atletas no banco de reservas. A associação ainda confirmou a restrição de três janelas para substituições, além do intervalo do jogo.





A nova determinação já era aguardada e bem aceita entre os treinadores ao redor do mundo. Em reunião realizada nesta segunda-feira (13), as novas atualizações foram aprovadas.