Associação de nutrição reprova 25 marcas de creatina vendidas no Brasil; confira lista

Uma análise de creatina feita pela Abenutri (Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais) e divulgada em julho de 2023 reprovou 25 marcas que vendem o suplemento no Brasil. O relatório observou a composição de cada produto medindo a sua “pureza”, já que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) permite uma variação de no máximo 20% entre o teor de creatina divulgado no rótulo e a real quantidade presente na solução.

O estudo faz parte do PAM (Programa de Automonitoramento da Abenutri) e não contém informações da cretina vendida pelas empresas SUPLEY, INTLAB e BRG, que entraram com medida judicial para que os resultados de seus produtos não fossem divulgados.

Ao final do relatório, dez produtos analisados apontaram uma variação de 100%, sugerindo que nenhum deles sequer possui creatina na sua composição.

Além disso, a pesquisa da Abenutri também analisou a rotulagem, aprovando apenas cinco marcas dentre todas as observadas.

Confira a lista de marcas reprovadas (ordem de menor variação para maior):

1 – FTW – Creatina Ultra – 20,17%

2 – Body Action – Creatine Double Force – 23%

3 – Vitamax Nutrition – Creatine Booster – 23,67%

4 – Adaptogen – HD Cret – 24,32%

5 – Absolut Nutrition – Creatina Flavor – 32,33%

6 – Muscle Full – Creatina – 32,70%

7 – Absolut Nutrition – Creatina 100% Pure – 37,10%

8 – Pro Healthy – Creatine Micronized – 43,30%

9 – Body Action Web – Creatine Dual Power – 46,20%

10 – Healthy Time – Creatina Powder – 53%

11 – Body Nutry – Creatina – 54,50%

12 – R74 Pro Healthy – Creatine – 55,70%

13 – Nitro Max – MAX Creatina – 59%

14 – Body Nutry Suplementos – Creatine Monohydrate – 86,70%

15 – Natures Now Researches – Creatine Energy Now ATP – 96,80%

16 – Health Labs – Creatina Gourmet – 100%

17 – Ravenna Sports – Creatina Micronized – 100%

18 – Impure Nutrition – CREATINA – 100%

19 – NFT Nutrition – Creatina 100% Pura – 100%

20 – Sun Food – Creatine Pure – 100%

21 – Dymatrix Nutrition – Creatina Monohidrate – 100%

22 – Iron Tech Sports Nutrition – Creatina Monohidratada – 100%

23 – RED – Bolic Creatine Monster Maca Palatinose ZMA – 100%

24 – Airomax – Creatine – 100%

25 – Dark Dragon – Crea Delite – 100%

Marcelo Bella, presidente da Abenutri, aponta que o PAM foi uma sugestão da Anvisa após polêmicas sobre a venda de suplementos de composição por parte de empresas de nutrição. “No pós-pandemia, com a falta de produtos no mercado, começou a haver um escândalo de produtos adulterados. Primeiro, nós analisamos as proteínas, as wheys”, explica Bella, acrescentando que, após o primeiro levantamento, a associação passou a receber denúncias de creatinas “impuras”.

De acordo com o presidente da Abenutri, as marcas para análise de creatina foram escolhidas primeiramente entre os associados da entidade e também a partir da observação dos produtos que estejam entre os mais vendidos na internet. “Antes de começar a gente manda uma correspondência para a marca para que a empresa já saiba que está sendo analisada”, pontua Bella.

Ainda, o presidente da associação afirma que, com a conclusão da pesquisa sobre a creatina, todas as observações foram apresentadas às autoridades e notificadas às marcas analisadas. Conforme Bella, algumas das companhias solicitaram uma reanálise. “Nós não podemos fazer isso com uma, duas ou três empresas e destacar esses resultados, porque pode parecer favorecimento. Nós elencamos novamente todas as empresas para uma nova análise que já está em curso e será divulgada em julho de 2024.”

O presidente da Abenutri complementa que resultados preliminares da reanálise de creatina apontam que algumas dessas marcas já fizeram correções em seus produtos. “Cinco empresas que tinham uma variação maior de 90% sumiram do mercado. Isso é uma vitória”, declara Bella, acrescentando que é de interesse da Anvisa a realização de pesquisas como o PAM. “Nosso objetivo é mostrar a realidade ao consumidor”, finaliza.

Posição das empresas

Todas as 25 marcas reprovadas pelo PAM da Abenutri foram procuradas para que a sua posição fosse incluída na reportagem, com exceção da Dymatrix Nutrition e Dark Dragon, já que não foi possível localizar um contato. O espaço segue aberto para manifestação.

FTW

Procurada, a FTW, responsável pela Creatina Ultra e marca do laboratório Fitoway, afirmou que uma reanálise de seu produto foi solicitada, culminando em uma devida aprovação e emissão de laudo de ensaio laboratorial em setembro de 2023.

Absolut Nutrition

A Absolut Nutrition informou por meio de nota que o levantamento da Abenutri não condiz com o atual cenário, mas, mesmo assim, tomou providências sobre as observações. Segundo a empresa, os produtos e lotes analisados pelo PAM e produzidos no mesmo período foram recolhidos imediatamente, além de uma mudança na política de fornecedores, com a importação direta.

Ainda, a companhia ressalta que um QR Code na embalagem do produto exibe um laudo de aprovação, a realização de testes foi intensificada, garantindo a qualidade do produto, e que uma solicitação de reanálise foi enviada à Abenutri.

Healthy Time

Por meio de um comunicado, a Healthy Time, marca da Melius Nutrition, informou que expressa respeito pela Abenutri e que desde sua fundação, preza pelo cumprimento às normas sanitárias.

Após a divulgação dos resultados do PAM, a empresa alega que seu primeiro ato foi suspender a venda dos produtos até que eventuais problemas fossem averiguados. Uma análise laboratorial da companhia não apontou as mesmas inconsistências detectadas pela Abenutri.

A Melius Nutrition acrescenta que, quanto aos problemas de rotulagem detectados pela Abenutri, não viram necessidade de alteração, já que o produto objeto da análise fez parte do último lote a ser produzido e não foi mais fabricado.

Sun Food

Procurada, a Sun Food afirmou que há inconsistência no laudo apresentado pela Abenutri e que, por precaução, todas as creatinas foram recolhidas para análise e, “as mesmas apresentaram padrões de qualidades oferecidas”. A empresa acrescenta que está sempre à disposição de todos os seus clientes e consumidores.

