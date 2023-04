Associação de minoritários faz pedido à CVM sobre 3R Petroleum

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/04/2023 - 15:39 Compartilhe

Por Rodrigo Viga Gaier







RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Abradin, associação de acionistas minoritários de empresas de capital aberto, anunciou nesta quinta-feira que fez à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de investigação citando supostas irregularidades na 3R Petroleum, que anunciou recentemente uma oferta de ações que derrubou o preço do papel.

A Abradin cita suspeita de uso de informações privilegiadas por membros do conselho de administração e acionistas relevantes da petrolífera.

Segundo o presidente da entidade, Aurélio Valporto, o pedido de investigação foi feito após o recebimento de reclamações de investidores associados à Abradin.

“É um pedido de investigação e não denúncia, que fique bem claro”, afirmou Valporto.

Na segunda-feira, as ações da 3R Petroleum desabaram na bolsa brasileira, após a empresa anunciar um aumento de capital de até 900 milhões de reais visto por analistas como surpreendente. A operação foi anunciada no domingo ao preço de 24,45 reais por ação, um desconto de quase 26% sobre o valor de fechamento do papel na sexta-feira passada.

Procurada sobre o pedido de investigação da Abradin, a 3R afirmou que não comentará o assunto.

“Fica claro que se alguém tivesse a informação privilegiada de que a empresa iria publicar um fato relevante informando que o aumento de capital se daria por um valor por ação tão baixo, poderia usar a assimetria informacional a seu favor, lesando agentes do mercado que não possuíam tal informação”, afirma a Abradin no pedido à CVM.

No final da noite de 18 de abril, dois dias após o anúncio do aumento de capital, a 3R divulgou comunicado ao mercado informando que a SPX Gestão de Recursos havia se tornado acionista relevante da companhia.







A Abradin pede que o fatos sejam investigados e as operações feitas pela SPX Gestão de Recursos também sejam apuradas.

(Com reportagem adicional de Patrícia Vilas Boas)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias