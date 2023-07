Associação de empresas de software pede tratamento diferenciado na reforma tributária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 18:08 Compartilhe

A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) defendeu, em nota divulgada nesta quinta-feira, 6, um “tratamento diferenciado” do setor de tecnologia na reforma tributária. A entidade diz que, do jeito que está, o texto pode “colocar em risco empregos no setor de tecnologia e comprometer a capacidade do Brasil de competir globalmente”.

Em nota, o conselheiro da entidade Jorge Sukarie projetou um aumento de cerca de 22% no preço final dos softwares e serviços de tecnologia, caso a proposta não seja alterada. “Considerando como referência alíquota de 25% do IVA, estimamos um aumento em torno de 22% no preço final dos softwares e serviços de tecnologia, o que irá gerar uma redução do consumo, com menos investimentos em tecnologia e inovação, mais a perda de produtividade e competitividade do País”, avaliou Sukarie.

O presidente do Conselho da Abes, Rodolfo Fücher também se manifestou a favor de mudanças na matéria. Segundo ele, a medida vai “comprometer ainda mais a competitividade e o processo de neoindustrialização que está entre as prioridades do atual governo”, se aprovada.

