Associação de defesa dos agricultores e pecuaristas luta para defender o agronegócio na Bahia

A Andaterra (Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra) faz história lutando pelo agronegócio do país. Recentemente, ela travou uma luta no Oeste da Bahia, para proteger milhares de hectares que estão sendo “grilados” por criminosos que se escondem atrás do setor.

Em ação que corre na justiça, onde visa impelir que os órgãos concedam efeitos civis e registrais em milhares de hectares, o Supremo Tribunal Federal deu rito célere a impetração, onde a Advocacia Geral da União, o Ministério Público e o CNJ terão um prazo para apresentar suas razões para assim dar sequencia ao julgamento no STF.

A expectativa é que em breve o STF coloque um fim na questão na seara cível e determine assim que o CNJ retifique as matrículas dos imóveis e promova a imissão na posse aos justos proprietários.

A decisão é de enorme relevância, e o STF dando seguimento à ADPF 1071 no último dia 12 de setembro, através da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques significa que o Ministro reconheceu a relevância da matéria em âmbito nacional e está dando sequencia na tramitação. Vamos aguardar para saber o desfecho desta história que pode mudar a vida de milhares de pessoas.

