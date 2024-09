Associação Colombiana de jornalistas cobra punição a Dibu Martínez por ‘tapa’ em cinegrafista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 18:58 Para compartilhar:

A Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (Acord) cobrou da Fifa uma “punição exemplar” ao goleiro argentino Dibu Martínez. Após o jogo em que os hermanos foram derrotados pela Colômbia por 2 a 1 nesta terça-feira, em duelo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o atleta deu um tapa na câmera do cinegrafista Johnny Jackson.

A atitude do goleiro causou indignação à cúpula do sindicato que não aceitou o comportamento agressivo do jogador e, por meio de um comunicado, cobrou uma posição.

“A ‘Acord Colômbia’ rejeita veementemente o ato de agressão do goleiro argentino Emiliano Dibu Martínez a um cinegrafista no final da partida. Jogar o equipamento do cinegrafista no gramado é um ataque à liberdade de expressão que nosso sindicato não admite”, diz parte do texto.

O pedido de punição exemplar complementa a nota que ainda questiona o comportamento do goleiro. “A Acord, como autoridade jornalística esportiva no País, exige que a Fifa gere uma sanção exemplar contra o senhor Emiliano Dibu Martínez, que não é um exemplo para as novas gerações”.

Em entrevista à RCN Deportes, o cinegrafista Johnny Jackson comentou o episódio e admitiu ter ficado com raiva do goleiro quando foi surpreendido com o tapa em sua câmera.

“Eles deram o apito final e, como cinegrafista, vou sempre em busca de reações. Vejo o Dibu cumprimentando um goleiro reserva e me aproximo dele. Do nada, ele me derrubou. Isso me deixou com muita raiva porque eu estava trabalhando”.

Por meio das redes sociais, no entanto, Jackson assumiu uma postura compreensiva e fez questão de relevar o incidente. “Queria te dizer que não se preocupe. Na vida todo mundo já perdeu jogos. Talvez essa derrota tenha significado muito para você. Mas siga em frente”, afirmou o cinegrafista em um vídeo de pouco mais de um minuto.

Na partida, a Argentina acabou derrotada pelos anfitriões por 2 a 1. Yerson Mosquera abriu o placar para a Colômbia e Nico González empatou. No segundo tempo, James Rodríguez decretou a vitória em cobrança de pênalti. Os argentinos continuam isolados na liderança com 18 pontos na competição. Com o triunfo, os colombianos agora ocupam o segundo lugar (16).