Associação Brasileira de Imprensa entra com pedido de impeachment de Pazuello

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) entrou com um pedido de impeachment contra o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. As informações são do jornal O Globo.

A entidade alega que Pazuello violou o artigo 37 da Constituição, por atentar contra o direto à Saúde dos brasileiros, e disse que o ministro dá “repetidas demonstrações de incompetência, ineficiência e incapacidade para desempenhar as tarefas de seu cargo”, como não providenciar as vacinas e até negligenciar a aquisição de seringas.

