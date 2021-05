Assista: OVNI é flagrado por moradora dos Estados Unidos

Uma mulher divulgou um vídeo em que um objeto voador não identificado com uma aura ao seu redor aparece no céu de Nevada, nos Estados Unidos.

“Aquela coisa, aquele ponto preto está parado no céu e tem uma aura ao redor”, disse a mulher em um trecho do vídeo publicado.

Durante os quatro minutos do vídeo, o objeto voador se mantém imóvel no céu. De acordo com o ufólogo Scott Warinf, a aura pode ser apontada como o sistema de propulsão da “nave extraterrestre”.

“OVNIs foram registrados em documentos do Majestic 12 e documentos do Projeto Blue Book de ter uma aura ou ondas ao redor fazendo com que pareça embaçados, mas, provavelmente, vem do sistema de propulsão da nave alienígena”, explicou Scott.

“Eu olhei para cima para ver um objeto circular preto muito denso pairando sobre a cidade 30 milhas [48 quilômetros] ao sul de mim. Eu podia ver o que parecia ser ondas de calor saindo dele de forma consistente e a aura delas parecia se espalhar ao redor de todo o objeto duas a três vezes maior do que o próprio círculo”, contou a testemunha do vídeo.

Segundo a mulher, o “ovni” não se mexeu por cerca de 20 minutos e, quando ela mudou a direção de seu olhar por 15 segundos, o objeto já havia sumido do local.

